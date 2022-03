Constellation abre NOVOS empregos no Rio de Janeiro

A Constellation, referência em atividades petrolíferas, abre novos empregos no estado do Rio de Janeiro. As ocupações estão disponíveis em diferentes níveis hierárquicos. Acompanhe as vagas e formas de se candidatar, abaixo!

Constellation anuncia oportunidades no Rio de Janeiro

A Constellation opera no mesmo segmento desde 1989, no Brasil. A companhia está presente em navios e plataformas de Offshore, sempre atuando de maneira sustentável e transparente. Com novas oportunidades, os cargos disponíveis exigem dos interessados qualificações específicas em cada área.

Confira as vagas e as qualificações exigidas:

Estagiário em DPO – Proteção de Dados : inglês avançado e Microsoft Office avançado;

: inglês avançado e Microsoft Office avançado; Estagiário em Comunicação : cursando nível superior em áreas relacionadas com formação prevista até dezembro de 2023, inglês avançado, conhecimentos em Adobe CS6, pacote office, edições de vídeos e websites;

: cursando nível superior em áreas relacionadas com formação prevista até dezembro de 2023, inglês avançado, conhecimentos em Adobe CS6, pacote office, edições de vídeos e websites; Especialista em Compliance : superior completo, inglês avançado e informática avançado;

: superior completo, inglês avançado e informática avançado; Analista de Infraestrutura Pleno – Gestão de Redes : superior completo, inglês e informática em nível avançado;

: superior completo, inglês e informática em nível avançado; Analista Comercial Júnior : superior completo, inglês avançado e informática intermediária;

: superior completo, inglês avançado e informática intermediária; Estagiários em Planejamento financeiro: cursando nível superior, inglês e Excel avançado.

Além de salários compatíveis, a companhia oferecerá aos novos contratados diversos benefícios, como plano médico, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e previdência privada.

Como se inscrever

Para se candidatar aos cargos, os profissionais devem atender aos requisitos básicos do cargo que pretende atuar. O preenchimento da ficha cadastral poderá ser feito através do site de participação.

