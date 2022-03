Consulte o Auxílio Emergencial 2022 pelo CPF

Ainda em 2020, o Governo Federal liberou uma ferramenta com um passo a passo para consultar e tirar as dúvidas acerca do Auxílio Emergencial. Embora o programa tenha sido encerrado em outubro do ano passado, uma nova rodada do benefício foi liberada recentemente.

Sendo assim, o sistema ainda está ativo para novas consultas. Na prática, basta informar o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome da completo da mãe, caso conheça. Após informar tais dados, aparecerá na tela todas as informações relacionadas ao programa.

Para tornar a consulta ainda mais prática, o Governo liberou que o procedimento fosse realizado via aparelhos móveis, como celulares e tablets, e aparelhos fixos, como computadores. Em todos os casos, basta acessar o seguinte site.

Auxílio Emergencial 2022

Como mencionado, a Caixa Econômica Federal liberou no dia 13 de janeiro deste ano a primeira parcela retroativa do Auxílio Emergencial. Na época, cerca de 823,4 mil pais solteiros receberam o benefício.

A previsão, segundo o Ministério da Cidadania, é contemplar cerca de 1,3 milhão de homens chefes de família monoparental, que possui ao menos um filho menor de 18 anos em sua guarda e que esteja em situação de vulnerabilidade.

Por fim, é importante ressaltar que os pais solteiros podem receber até R$ 3 mil, considerando que os repasses se referem as cinco primeiras parcelas do programa pagas ainda em 2020, que tinham valor de R$ 600.

Auxílio emergencial de R$ 600 tem chance de voltar a ser pago em abril?

Deputados querem o retorno do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600. Mas o programa tem chance de voltar a ser pago no mês de abril?

Inicialmente, o programa beneficiou mais de 50 milhões de pessoas durante os dois últimos anos, ou seja, 2020 e 2021. As discussões concernentes a uma renovação só crescem no Congresso Nacional.

Entretanto, o Governo Federal não demonstrou interesse em viabilizar uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial, até o momento. Um dos motivos pode ser o foco no Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família.

Volta do auxílio emergencial

O representante o PCdoB na Câmara dos Deputados, Renildo Calheiro, afirmou que o partido lutará a favor pela volta do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 este ano. Ele ainda ressalta que a nova renda ajudará na movimentação da economia do país.

“Esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desassistidos na pandemia que ainda persiste. Muitos nem foram incluídos no Auxílio Brasil. Isso tem causado enorme sofrimento a essa imensa parcela da população”, declarou o deputado.

O líder do PCdoB na Câmara também afirmou que trabalhará na aprovação de medidas que possam garantir direitos básicos aos trabalhadores de entrega de aplicativo (delivey) e em alterações voltadas aos profissionais da enfermagem.

No último caso, já está em tramite na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que fixa o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem. A proposta também visa reduzir a jornada de trabalho dessas categorias para 30 horas semanais.