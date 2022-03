Consultoria Willisa abre NOVOS empregos; confira os cargos

A Consultoria Willisa, especialista em recursos humanos, abre novos empregos. As oportunidades abrangem diferentes níveis hierárquicos na companhia, e estão disponíveis para candidatura de profissionais que atendam aos requisitos exigidos. Confira!

Consultoria Willisa está contratando novos talentos no Brasil

A Consultoria Willisa, referência em recrutamento e seleção no país, está com oportunidades disponíveis para inscrição de profissionais que queiram participar do processo de seleção. As vagas disponíveis são para diferentes empresas contratantes, e requerem experiência na função.

Acompanhe as oportunidades e requisitos exigidos para inscrição:

Consultor de Vendas Internas : escolaridade média completa, vivência em vendas internas, conhecimento em autopeças, gestão de equipes, pacote office e disponibilidade para o trabalho presencial;

: escolaridade média completa, vivência em vendas internas, conhecimento em autopeças, gestão de equipes, pacote office e disponibilidade para o trabalho presencial; Mecânico de Manutenção Pleno : escolaridade média completa, experiência anterior e vivência em máquina injetora;

: escolaridade média completa, experiência anterior e vivência em máquina injetora; Project Controller : experiência na função, superior concluído, inglês avançado, Excel avançado e conhecimento SAP;

: experiência na função, superior concluído, inglês avançado, Excel avançado e conhecimento SAP; Assistente de Vendas : ensino médio concluído, experiência em vendas de produtos, experiência no setor de turismo e hotelaria;

: ensino médio concluído, experiência em vendas de produtos, experiência no setor de turismo e hotelaria; Analista Fiscal Pleno : graduação concluída, experiência na área, conhecimentos SAP e habilidade com Excel;

: graduação concluída, experiência na área, conhecimentos SAP e habilidade com Excel; Desenvolvedor de Mercado : domínio pacote office, AutoCad, superior concluído, experiência em áreas comerciais, carro próprio e CNH B ativa;

: domínio pacote office, AutoCad, superior concluído, experiência em áreas comerciais, carro próprio e CNH B ativa; Estagiário Contábil: cursando nível superior, inglês avançado, conhecimentos em ferramentas Google e disponibilidades para atuar de forma híbrida.

Veja também: Grupo Petrópolis abre mais de 100 vagas de emprego

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das funções na Consultoria Willisa, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!