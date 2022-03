Contas PJ podem enviar e receber dinheiro do exterior

Na última quarta-feira (8), o banco digital Nubank anunciou que os clientes PJ poderão enviar e receber remessas internacionais. A novidade é fruto da parceria com a Remessa Online, que já permitia esse tipo de transação para clientes PF.

De acordo com o Nubank, a parceria com a Remessa Online garantirá aos seus clientes taxas administrativas mais baixas e um desconto de 15% por remessa. Vale mencionar que cada tipo de empresa possui um limite anual para recebimento e envio de remessas para o exterior, apesar disso, não existem restrições diárias ou mensais.

Usuários MEI podem transferir até R$ 56.700 anualmente, os ME R$ 252.000 e LTDA R$ 300.000. O banco digital ainda informa que é possível aumentar o limite enviando alguns documentos a Remessa Online e aguardando a aprovação.

Veja como deve funcionar as transações internacionais para PJ

Apesar das transferências internacionais serem feitas por meio da Remessa Online, os clientes Nubank devem iniciar o processo no App do banco digital, desse modo, o desconto será incluído sobre as tarifas.

Ao realizar transferências internacionais, são cobradas algumas tarifas obrigatórias como o Imposto sobre Operações Financeiras, ou IOF. Os clientes PJ ainda devem pagar a taxa administrativa ou spread, que tem o custo de 0,99% nas duas primeiras remessas (para qualquer moeda ou valor). A partir da terceira remessa a tarifa vai para 1,3% sobre o valor da transação e pode variar de acordo com a moeda estrangeira e a quantia enviada. Vale lembrar que com o desconto do Nubank, a cobrança é reduzida em 15%.

Também é cobrada uma tarifa externa, que acaba variando de moeda para moeda e de acordo com a quantia enviada ou recebida. Se o valor da remessa for superior a R$ 15 mil, a taxa é zerada.

Saiba como fazer transações internacionais no App Nubank

Os clientes PJ do Nubank que desejam fazer transações internacionais aproveitando as vantagens da parceria com a Remessa Online, devem acessar o App do banco digital e selecionar “Transferir Internac.” e “pagar”. Em seguida, será necessário colocar o valor que deseja enviar e selecionar o país de destino. O valor será convertido e o usuário deve clicar em “Continuar”. Desta forma, o Nubank irá direcionar o cliente a plataforma da Remessa Online para que o processo seja concluído.

Na plataforma da Remessa Online o usuário deve selecionar a categoria que a transferência se enquadra e preencher os dados da conta de destino. Por fim, basta confirmar o valor a ser enviado e fazer uma transferência via TED para a conta indicada.

Como já dito anteriormente, os usuários Nubank também podem receber remessas internacionais. Para isso, é preciso acessar o app do banco digital e clicar em “Transferir Internac.” na página inicial. Em seguida, é preciso clicar em “Receber” e “Ir para Remessa Online”. No site da Remessa Online o cliente deve escolher a moeda e o motivo do recebimento e por fim, copiar os dados bancários fornecidos para que seja enviado para o pagador no exterior.