Controladoria Geral da Prefeitura de Penedo orienta secretarias sobre norma do TCE

A Controladoria Geral da Prefeitura de Penedo orientou representantes das secretarias municipais a respeito de uma norma lançada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) que está em consonância com o processo de eficiência e transparência administrativa da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A agenda de trabalho levou servidores até a Escola de Governo instalada na sede da Procuradoria Geral do Município, onde foram expostas as instruções sobre a nova rotina de inserção de dados no portal da transparência dos municípios alagoanos.

“É uma resolução recente sobre o cumprimento de prazos para o encaminhamento de informações que a cada dia está melhorando e envolve órgãos de controle externo, como Ministério Público e Tribunal de Contas”, explica o Controlador Geral Gustavo Barros Callado.

O aprimoramento do trabalho integrado e simultâneo torna documentos de interesse público mais facilmente acessíveis a qualquer cidadão, investimento que a Prefeitura de Penedo está efetivando em parceria com a empresa Sistemas, especializada no desenvolvimento e licenciamento de programas de informática.

Representada na reunião por João Carlos Pimentel, a empresa Sistemas é qualificada e presta serviço atualmente para a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), CONISUL (Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas), 14 prefeituras alagoanas e 13 câmaras de vereadores, entre elas a de Penedo que recentemente teve seu portal de transparência avaliado com nota 10 pelo Ministério Público Estadual.

