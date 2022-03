Conforme informações oficiais da Controladoria Geral da União, ocorrerá um evento virtual para debater o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias.

Controladoria Geral da União debate o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias

De acordo com informações da Controladoria Geral da União, o objetivo é que envolvidos nas temáticas de Ouvidoria participem da construção da política de ouvidoria pública no Brasil.

O objetivo do evento

O evento será dia 14 de março e o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias será tema de debate. O objetivo é reunir profissionais de ouvidoria, especialistas no tema e demais interessados para discutir ações e refletir sobre a direção que a RENOUV deverá seguir nos próximos anos, informa a Controladoria em seu site oficial.

O debate será feito durante o evento virtual “Rede do Futuro: Sala aberta de conversa com convidados sobre o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias”, via plataforma Teams, das 14h30 às 17h.

Conforme a Controladoria Geral da União, para participar não é necessário fazer inscrição. A organização do debate é da Ouvidoria-Geral da União (OGU), coordenadora das atividades da Rede. Acesse o link da transmissão na data e horário indicados.

A Controladoria ressalta que a intenção do debate é propiciar que os envolvidos nas temáticas de ouvidoria possam participar da elaboração do novo planejamento estratégico da RENOUV para o quadriênio de 2023 a 2026, fórum que busca a construção de uma política de ouvidoria pública no Brasil, e que permite que qualquer instituição seja participante ativo nesse processo.

Rede Nacional de Ouvidorias

A Rede Nacional de Ouvidorias, criada pelo Decreto nº 9.492/2018, é um fórum de integração das unidades de ouvidoria de todos os poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, que busca a consolidação de uma agenda nacional de ouvidoria pública e participação social, define a Controladoria Geral da União.

Informações e procedimentos

A Rede busca intercambiar informações e procedimentos, bem como integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas ouvidorias para a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos.

Rede do Futuro: Sala aberta de conversa com convidados sobre o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias

O evento “Rede do Futuro: Sala aberta de conversa com convidados sobre o futuro da Rede Nacional de Ouvidorias” será composto por três palestras, informa a Controladoria Geral da União. Durante as apresentações, o público poderá interagir por meio do chat da reunião, para mais informações, acesse o canal oficial da Controladoria Geral da União (Gov.br).