Copa Nordeste: Sport vence Bahia por 3×2

Foto: Felipe Oliveira/ Divulgação/ EC Bahia

O Sport venceu o Bahia por 3 a 2 na noite deste sábado (5) na Arena Fonte Nova. É a primeira vez que o time vence o tricolor na copa nordeste.

Apesar do Bahia ter dominado os primeiros minutos do jogo, o primeiro gol da partida foi marcado por Luciano do Sport aos 41 do primeiro tempo.

No segundo tempo, o tricolor conseguiu virar com gols de Raí e Rodallega, respectivamente.

Porém, o Leão aproveitou uma falha na defesa do time da casa para empatar novamente, com gol de Pedro Henrique.

O gol da virada do Sport foi marcado por Rodrigão no fim do segundo tempo. O Bahia deixou o estádio sob vaias da torcida.

