De acordo com o Comitê de Política Monetária (Copom), a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal atual resulta na elevação dos prêmios de risco e eleva o risco de desancoragem das expectativas de inflação, conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB) realizada na data desta publicação.

Copom: a condução da política monetária

Isso implica atribuir maior probabilidade para cenários alternativos que considerem taxas neutras de juros mais elevadas, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Esse movimento já é observado, em alguma medida, nas expectativas de inflação para prazos mais longos extraídas da pesquisa Focus, assim como nos prêmios de risco de diversos ativos locais.

O processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial

O Comitê de Política Monetária (Copom) reiterou que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para o crescimento sustentável da economia.

Esmorecimento no esforço de reformas estruturais e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia, avaliou o Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última Reunião Oficial.

O conflito na Europa adiciona ainda mais incerteza e volatilidade ao cenário prospectivo

O conflito na Europa adiciona ainda mais incerteza e volatilidade ao cenário prospectivo, e impõe um choque de oferta importante em diversas commodities. O Comitê de Política Monetária (Copom) considerou que a boa prática recomenda que a política monetária reaja aos impactos secundários desse tipo de choque, prática que leva em consideração as usuais defasagens dos efeitos da política monetária.

Assim sendo, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou, especificamente, o impacto sobre suas projeções da hipótese para a trajetória de preços do petróleo.

Elevação do preço do petróleo

Na sua hipótese usual, o preço do barril parte de valores em torno de USD118 em março e se eleva para cerca de USD121 no fim de 2023, ou seja, extrapolando para o todo o horizonte relevante da política monetária o preço do petróleo resultante de uma conjuntura internacional particularmente anômala.

A avaliação dos impactos de longo prazo do atual choque

De acordo com documento divulgado oficialmente pelo Banco Central do Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) observou que o atual ambiente de incerteza e volatilidade elevadas demanda serenidade para a avaliação dos impactos de longo prazo do atual choque e, portanto, optou por comparar essa hipótese com os preços de contratos futuros de petróleo, negociados em bolsas internacionais, e com projeções de agências do setor.