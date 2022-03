Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), o cenário econômico atual é instável e sofre diversos impactos externos. Em sua 245ª Reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou diferentes e relevantes contextos econômicos. Confira alguns fatores importantes no que tange a política monetário do Comitê de Política Monetária (Copom) e as decisões tomadas durante a Reunião.

Copom: desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas

De acordo com documento oficial, o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

Os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados

Para a próxima reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) antevê outro ajuste da mesma magnitude. De acordo com material divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB), o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária.

Pontos relevantes sobre a Reunião do Copom

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a atualização leva em conta as mudanças ocorridas desde a reunião do Copom em fevereiro (244ª reunião). O valor obtido pelo procedimento usual de arredondar a cotação média da taxa de câmbio USD/BRL observada nos cinco dias úteis encerrados no último dia da semana anterior à da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Os valores em torno da média dos preços do petróleo

Além disso, os valores em torno da média dos preços do petróleo vigentes na semana anterior à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e 2% de variação ao ano a partir de então, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) em documento divulgado nesta data.

Visite o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) e obtenha informações importantes

É importante que visite o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) para que você analise a Ata da Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e para que possa analisar outros fatores que impactam a economia de forma geral, considerando a economia nacional e global. Busque sempre por fontes oficiais para que possa entender a volatilidade do cenário atual e outros aspectos que constituem o mercado econômico atual.