Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB) muitos fatores impactam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em elevar a taxa Selic para 11,75% ao ano.

Sendo assim, dentre os fatores que fazem parte do cenário analisado, o Comitê de Política Monetária (Copom) realiza algumas previsões para amparar a sua estratégia de desinflação. Confira alguns pontos relevantes divulgados na data desta publicação, 16 de março de 2022.

Copom prevê ajustes para o ciclo de aperto de monetário

O Comitê de Política Monetária (Copom) avalia que o momento exige serenidade para avaliação da extensão e duração dos atuais choques. Caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, o Comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário.

Estratégia de desinflação

Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

A convergência da inflação, do balanço de riscos e das expectativas de inflação

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), para a próxima reunião, o Comitê prevê outro ajuste da mesma magnitude. O Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária.

Metodologia utilizada

O Banco Central do Brasil (BCB), ressalta que o valor é obtido pelo procedimento usual de arredondar a cotação média da taxa de câmbio USD/BRL observada nos cinco dias úteis encerrados no último dia da semana anterior à da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Valores considerados para as análises atuais

Além disso, as análises consideram os valores em torno da média dos preços do petróleo vigentes na semana anterior à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e 2% de variação ao ano a partir de então.

A volatilidade da economia

É importante para o cidadão que acompanhe os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB) de maneira periódica, pois poderá entender a volatilidade da economia e os diversos fatores que impactam diretamente cada decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

Sendo assim, pode ser relevante essa análise, considerando que a inflação impacta diretamente o valor dos itens mais consumidos pelo cidadão, considerando os itens da cesta básica.