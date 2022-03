Corpo de vítima de assalto em pizzaria deve ser enterrado neste final de semana

Foto: Reprodução/Redes Sociais



O corpo de Carlos Henrique de Azevedo Sampaio, vítima de um assalto na pizzaria ‘Torre de Pizza’ na noite da quinta-feira (3), será enterrado neste final de semana. De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT) os últimos procedimentos técnicos estão sendo realizados e na sequência a família fica disponível para encaminhamento do sepultamento. O nome do cemitério ainda não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão sendo conduzidas pela 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.

Carlos foi baleado na noite de ontem. Ele teria reagido à ação de dois criminosos, que entraram no estabelecimento e roubou os pertences dos clientes e funcionários. Os suspeitos fugiram após o crime. Carlos atuava na Marinha Mercante e estava afastado por problemas de saúde. Ele estava comemorando o retorno às atividades trabalhistas com a família quando o assalto começou.

