Corpo é encontrado no rio São Francisco, em Juazeiro, norte da Bahia

Um rapaz de 37 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (19), no rio São Francisco, em Juazeiro, norte do estado, após um dia desaparecido.

De acordo com informações do Bahia Meio Dia, o homem estava no local acompanhado de amigos e desapareceu pela tarde. O corpo de Elialdo foi encontrado por salva-vidas do município e equipes do Corpo de Bombeiros.