O serviço Discovery Plus existe há algum tempo. No entanto, alguns usuários têm enfrentado problemas ultimamente. Esses problemas não são muito graves. São, no entanto, coisas que precisam ser corrigidas. Aqui está o que você deve fazer se o Discovery Plus travar no Roku e no Fire TV Stick. Discovery Plus travando no Roku e Fire TV […]

O post Fix Discovery Plus não funciona ou trava no Roku, Fire TV Stick apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks