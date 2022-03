Corrigir o driver do kernel do Virtualbox não instalado (rc=-1908) no Mac

Recentemente, muitos usuários relataram enfrentar o erro “Virtualbox Kernel Driver Not Installed (rc=-1908)” no macOS. Este erro é encontrado pelos usuários quando tentam iniciar o Oracle VirtualBox em seus dispositivos Mac. A mensagem de erro completa é: Driver do Kernel do Virtualbox não instalado (RC-1908) Verifique se o módulo do kernel foi carregado com sucesso. Onde: suplibOsInit […]

O post Corrigir driver do kernel do Virtualbox não instalado (rc=-1908) no Mac apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks