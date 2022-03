Cortejo Afro recebe Margareth Menezes no próximo ensaio; saiba mais

A convidada da noite, Margareth Menezes se apresentará com a banda Cortejo Afro, para juntos cantarem antigos e novos sucessos como “Terra Aféfé” , novo single da artista, lançado em fevereiro, composto e produzido em parceria com Carlinhos Brown.

Por conta da pandemia de Covid-19, é preciso apresentar a carteira de vacinação com o ciclo completo (duas doses ou dose única da vacina) com no mínimo 15 dias de antecedência, na entrada do evento.