Covid-19: namorada de José de Abreu atualiza fãs sobre estado de saúde do ator

A namorada de José de Abreu, Carol Junger, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para falar sobre o estado de saúde do ator, que testou positivo para a Covid-19. A artista tranquilizou os fãs e declarou que o ator passa bem.

Através dos Stories do Instagram, a maquiadora respondeu a um fã que quis saber o motivo do sumiço dela na internet. “Nem todo mundo viu quando eu postei que peguei Covid-19 pela primeira vez e fiquei esses dias off para poder focar na minha recuperação e depois na recuperação do Zé que acabou pegando também”, contou a jovem.

A namorada do ator contou que está recuperada e deu detalhes sobre o estado de saúde de José. “O Zé se sente um pouco resfriado mas não evoluiu para nada grave e está melhorando a cada dia. Ontem eu saí de casa pela primeira vez em uma semana e dois dias testando negativo, mas ainda não voltei para minha rotina de academia, dieta e vida normal”, falou.

