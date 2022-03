Covid-19: vacinação terá mutirão da 2ª dose de jovens e ‘Liberou Geral’ da 3ª dose

A Prefeitura de Salvador realiza nesta sexta-feira (04), a vacinação contra a Covid-19 com aplicação da 2ª dose das crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e das 3ª doses para gestantes e puérperas e população de 18 anos ou mais na estratégia do ‘Liberou Geral’, ou seja, para moradores de toda a Bahia.

Os pontos de vacinação distribuídos pela cidade estarão aplicando exclusivamente as doses complementares. No caso da 3ª dose alguns locais estarão em horário estendido até às 21h. Já os demais estarão disponíveis até 16h (confira relação abaixo).

O interessado em receber as 2ª e 3ª doses deve ter o cartão SUS vinculado a algum município da Bahia, além de apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.