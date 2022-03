CRB emite nota de repúdio à agressão sofrida por torcedores em Recife

A diretoria do Clube de Regatas Brasil (CRB) veio a público no início da tarde desta segunda-feira, 28, e repudiou oficialmente a agressão sofrida por torcedores do clubes nesse domingo, em Recife, após derrota do time alagoano por 3 a 1 para o Sport, na Arena Pernambuco, em partida válida pela Copa do Nordeste. Quatro…

A diretoria do Clube de Regatas Brasil (CRB) veio a público no início da tarde desta segunda-feira, 28, e repudiou oficialmente a agressão sofrida por torcedores do clubes nesse domingo, em Recife, após derrota do time alagoano por 3 a 1 para o Sport, na Arena Pernambuco, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Quatro regatianos relataram que foram covardemente agredidos por parte da torcida do Leão da Ilha no lado de fora do estádio. Segundo o que as vítimas contaram, eles estavam no estacionamento destinado aos visitantes quando foram cercados, espancados e roubados por homens que se diziam torcedores do time adversário.

“A gente estava no estacionamento para entrar no estádio, no setor de visitantes, e, quando estávamos estacionando o carro, eles cercaram nosso carro – acho que mais de 50 pessoas – e só bateram na gente. Eu protegi o João, como ele tava no meio, deixei me baterem. Eles puxaram o Júnior e quebraram o dente. Fomos pra delegacia, prestamos depoimento”, disse Caio, em entrevista ao jornalista Rodrigo Veridiano e publicado nas redes sociais.

Os torcedores contaram ainda que a diretoria do clube alagoano ajudou no retorno deles à capital alagoana, a fim de garantir maior segurança para eles. No pronunciamento, o clube lamentou a falta de policiamento e ressaltou que o futebol precisa um lugar de paz.