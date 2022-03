Crime brutal: homem é morto e tem pênis decepado em São Luís do Quitunde

O corpo de um homem de 49 anos, identificado como Cícero Pedro Leordino, foi encontrado nesta segunda-feira, 14. Ele foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (13), após uma bebedeira na zona rural de São Luís do Quitunde, região norte de Alagoas. A vítima foi atingido por golpes de arma branca e teve o pênis…

O corpo de um homem de 49 anos, identificado como Cícero Pedro Leordino, foi encontrado nesta segunda-feira, 14. Ele foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (13), após uma bebedeira na zona rural de São Luís do Quitunde, região norte de Alagoas.

A vítima foi atingido por golpes de arma branca e teve o pênis decepado e introduzido na garganta. O corpo foi encontrado por um funcionário da Fazenda Pedra Azul, que acionou militares do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade.

Segundo informações, a vítima estava bebendo com um funcionário da fazenda pouco tempo antes do assassinato. Uma guarnição esteve no local e realizou buscas para localizar o suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo até o momento.

Os institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) estiveram presentes para a realização dos procedimentos cabíveis.