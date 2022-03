Crise de abstinência: Mel quebra móveis, agride Xande e bebe perfume em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Mel (Débora Falabella) sofrerá mais um surto de abstinência. Após ela tentar trocar um relógio por drogas, Xande (Marcello Novaes) trancará a amada dentro de casa. As informações são do “.”.

“Me dá, você não tem nada com isso. Me larga!”, dirá ela para o namorado após o flagra. “Me deixa sair daqui! Me solta, sai da minha frente. Eu vou chamar a polícia!”, gritará após ser trancada no local. Logo depois, Xande expulsará Regininha da casa. “Chama quem você quiser”, soltará ele.