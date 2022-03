CRM SC já tem concurso confirmado para 2022

Em breve, o CRM SC (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina) deve publicar o edital para seu concurso. Até o momento, então, o que se tem é a confirmação de que o certame irá acontecer.

Além disso, já se sabe qual será a banca organizadora, ou seja, aquela que define a prova e suas aprovações. A banca, portanto, será formada pelo Instituto Quadrix, que é especializado na realização de seleções, avaliações, residências médicas e pesquisas.

Ademais, também já se sabe que as vagas se destinarão a cargos de níveis médios e, ainda, de de nível superior. Estes, então, contarão com uma remuneração inicial que varia entre cerca de R$ 1.300 e R$ 8.800, a depender do nível de formação.

No entanto, ainda não é possível saber quantas serão as vagas, dado que se confirmará com a publicação do edital. Nesse sentido, também não se sabe se a contratação do Instituto Quadrix já se formalizou, apenas que esta foi a escolha do CRM SC.

Assim, os cidadãos que desejam prestar o concurso deverão estar atentos aos próximos dias. Veja, abaixo, o que já se sabe.

Quais serão os cargos do concurso?

Primeiramente, o CRM SC irá disponibilizar vagas tanto para nível médio quanto para nível superior. Portanto, ambos os grupos poderão ter um chance de trabalhar no Conselho.

Desse modo, no que diz respeito às vagas de nível médio, os cargos serão de:

Agente fiscal

Assistente administrativo

Auxiliar administrativo

Técnico em TI (Tecnologia e Informação)

Assim, estas carreiras poderão contar com um salário entre R$ 1.300 e cerca de R$ 4.400.

Ademais, o concurso do CRM SC também concederá vagas para cargos de nível superior, quais sejam:

Analista jurídico

Advogado

Analista de desenvolvimento

Analista de TI

Controlador interno

Médico fiscal

Revisor de texto

Secretária executiva

Dessa forma, para estas carreiras, as remunerações iniciais poderão variar de R$ 2.800 a R$ 8.800.

No entanto, é necessário aguardar a publicação do edital para que os cidadãos interessados tenham maiores informações sobre como será cada vaga.

Já é possível saber quais são as lotações do CRM SC

Indo adiante, além de ter conhecimento sobre os cargos aos quais o concurso do CRM SC irá se destinar, já é possível saber para que cidades os aprovados poderão trabalhar. Desse modo, os municípios em que ocorrerão as lotações das vagas são:

Florianópolis

Blumenau

Chapecó

Criciúma

Itajaí

Joaçaba

Joinville

Lages

Rio do Sul

São Miguel Oeste

Tubarão

Como forma os últimos concursos do CRM SC?

Levando em fala que o concurso do CRM SC para este ano de 2022 ainda não possui edital publicado, o cidadão poderá começar a se preparar com base em certames anteriores.

Ademais, de acordo com estas provas anteriores será possível entender melhor as carreiras do CRM SC.

Nesse sentido, é importante levar em conta tanto o processo seletivo de 2021, quanto o concurso de 2018. Entenda melhor, portanto, como estes certames ocorreram.

Processo seletivo de 2021

Primeiramente, as inscrições, que ficaram abertas entre os dias 28 de dezembro de 2021 a 04 de Janeiro de 2022, foram para o cargo de Relatorista.

Contudo, este certame se destinou apenas a vagas temporárias e para a formação de cadastro de reserva. Portanto, aqueles que passaram nestas vagas ficaram dependeram da conveniência, oportunidade e necessidade do CRM SC para serem chamados.

Além disso, os critérios de avaliação foram:

Idade mínima de 18 anos completos na data de contratação.

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a).

Possuir a escolaridade mínima exigida.

Ser bacharel em Direito.

Possuir experiência mínima na ocupação por seis meses.

Não acumular função ou cargo público.

Não estar prestando o serviço militar obrigatório no período da contratação.

Estar em situação regular com as obrigações militares.

Não ser servidor público.

Estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral.

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis.

Ter aptidão física para o exercício das atividades.

Não ter sido contratado com fundamento na art. 37, inciso IX da Constituição Federal, nos últimos 24 meses.

Ter disponibilidade para início imediato.

Não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, ou sanção por inidoneidade.

Não registrar antecedentes criminais.

Como é este cargo de Relatorista?

De acordo com o edital, aqueles que passaram neste último processo seletivo, terão uma contratação em regime celetista, de caráter temporário, com duração de seis meses. No entanto, este período poderá ser prorrogado por igual período.

Além disso, a a remuneração é de R$ 3.891,65, junto de benefícios de vale alimentação de R$ 1.213,72 e vale-transporte.

Assim, o candidato deveria ser bacharel em Direito e, caso chamado, trabalharia na sede de Florianópolis.

Concurso de 2018

Já em 2018, o concurso teve cargos mais variados, tanto de nível médio quanto de nível superior. Portanto, a expectativa é de que o concurso deste ano de 2022 siga uma linha parecida.

Na ocasião de 2018, as vagas de nível superior se destinaram aos cargos de:

Médico fiscal, com uma vaga a ser lotada em Florianópolis, com uma remuneração inicial de R$ 13.501,42 e uma carga horária de 40 horas por semana.

Secretária Executiva, com uma vaga em Florianópolis, com uma remuneração de R$ 3.408,89 e jornada de 40 horas semanais.

Ademais, as vagas de nível médio foram para os cargos de:

Assistente Administrativo, com 4 vagas para Florianópolis, salário de R$ 2.169,23 e carga horária de 40 horas semanais.

Assistente Administrativo, com uma vaga para Tubarão, recebendo R$ 1.084,61 e trabalhando 20 horas por semana.

Técnico em Informática, com uma vaga em Florianópolis, com remuneração inicial de R$ 2.537,70 e jornada de 40 horas por semana.

Além dos seus salários de base, estes profissionais podem receber:

Auxílio alimentação, no valor de R$ 1.008

Vale transporte, com ônus para o funcionário do percentual de 6% (seis por cento) do salário base.

Patrocínio de Plano de Assistência Médica e Hospitalar, cabendo ao empregado o pagamento de percentuais.

O que é o CRM SC?

Pra além de saber as matérias que serão cobradas no concurso, o candidato precisa estar a par do funcionamento do CRM SC.

Desse modo, é importante se lembrar sobre alguns detalhes da história do órgão.

De acordo com o próprio CRM SC, então, este foi instalado em 10 de março de 1958. Além disso, este conta com 42 conselheiros.

Ademais, o órgão indica que “com sede em Florianópolis e com jurisdição em todo o território catarinense, o CRM SC é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira”.