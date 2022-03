CRN – 4º Região anuncia novo edital de Concurso público: Até R$4,5 mil

O Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região (CRN-4) anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 08 vagas em cargos de nível médio e superior, para atuação nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Técnico em Nutrição e Dietética (3 vagas); Assistente Administrativo (3 vagas); e Nutricionista Fiscal (2 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.323,33 a R$ 4.573,25, mais benefícios, por carga horária de 35 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadri . O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 65,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos e específicos. As avaliações serão realizadas no dia 1º maio de 2022, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e em Vitória/ES.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Efetuar o registro de Pessoas Físicas e Jurídicas junto ao CRN-4, abrindo uma ficha eletrônica e introduzindo todos os seus dados pessoais (nome, endereço, telefone, e-mail, CNPJ e outros dados) e montando processo de inscritos com toda documentação e posteriormente enviar ao setor competente; Atender Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de telefone, fax, pessoalmente ou por correio eletrônico, no sentido de dirimir dúvidas diversas (parcelamento, cadastramento, etc.) e quando se tratar de assunto mais específico, direcionar ao setor competente; entre outros requisitos.

ASSISTENTE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Colaborar nos procedimentos relativos às visitas de fiscalização a pessoas físicas e jurídicas. Abrir e organizar processos de pessoas jurídicas ou pessoas físicas referentes às convocações em visitas fiscais. Arquivar formulários de visitas fiscais nos respectivos processos de pessoas jurídicas. Inserir dados das visitas fiscais no sistema de informações. Controlar prazos de documentos lavrados em visitas fiscais. Analisar processos de pessoas jurídicas para despacho e encaminhamento do fiscal. Abrir e organizar processos de infração e denúncias; entre outros requisitos.

EDITAL 01/2022