CSN divulga NOVOS empregos; veja cargos e localidades

A CSN, empresa líder em mineração, está contratando novos funcionários no Brasil. As vagas são reservadas para profissionais que podem atender a todos os requisitos necessários. Além disso, a companhia oferece oportunidades exclusivas para PCD. Confira as oportunidades disponíveis!

CSN está contratando profissionais em cidades brasileiras

A CSN, a segunda empresa com maior demanda de exportação de ferro do mundo, está agora recrutando para novos cargos em uma variedade de unidades da companhia em todo o país. Os cargos são para profissionais que podem atender a todas as demandas dos empregos disponíveis.

A indústria incentiva a candidatura de profissionais independente de religião, sexo, raça, idade, gênero, orientação sexual ou deficiência; todas as funções estão disponíveis para candidatos a cargos profissionais que preencham o perfil exigido.

Acompanhe a localização dos cargos e todas as oportunidades disponíveis:

Analistas de Investigação e Compliance Pleno (São Paulo);

Inspetor Projetos Coqueira (Volta Redonda);

Supervisor de Manutenção (Congonhas);

Geólogo (Jamari);

Assistente de Gente e Gestão Recursos Humanos (São Paulo);

Estagiário Gerência Gente e Gestão (São Paulo);

Técnico Especialista de Manutenção (Itabirito);

Pedreiro (São Paulo);

Operador de Produção (São Paulo);

Engenheiro Mecânico, Civil, Elétrico e de Automação (Rio de Janeiro);

Pessoas com deficiência (Todo o Brasil);

Médico do Trabalho (Congonhas);

Mecânico de Manutenção Industrial (Rio de Janeiro);

Analista Tributário Pleno (São Paulo);

Analista de Tecnologia da Informação (Congonhas);

Analista Sênior de Ti (Todo o Brasil).

Como se inscrever

Para se inscrever em um dos cargos disponíveis na CSN, os profissionais interessados devem atender a todos os requisitos para o cargo que desejam preencher. Todas as informações, incluindo inscrições, podem ser encontradas na página de participação.

