Cuidado com a casa: saiba como higienizar corretamente as roupas de cama

Para conservar a qualidade do enxoval e mantê-lo sempre impecável, alguns cuidados no momento de lavagem são essenciais. Afinal, a durabilidade depende diretamente de sua manutenção. A lavagem utilizada, a frequência com que é realizada a substituição e o respeito às orientações das etiquetas, fazem uma enorme diferença para que os tecidos se mantenham visualmente bonitos, macios e livres de ácaros e poeira.

Segundo Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa, marca especializada em desenvolver e comercializar roupa de cama, as roupas de cama precisam ser trocadas semanalmente. “Lençóis e fronhas devem ser mudados pelo menos uma vez por semana, exceto cobertores e edredons, que podem ser lavados no início e no fim de cada estação. Porém, durante a época de temperaturas mais elevadas, essa substituição precisa ser ainda mais frequente, com intervalos de cerca de três dias”, explica a especialista.