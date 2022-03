Cultura organizacional: veja 5 dicas para promover uma gestão positiva na sua empresa

Foto: Divulgação



Nos últimos anos inúmeras mudanças ocorreram nos cenários políticos, sociais e econômicos em todo o mundo. No âmbito do trabalho, as transformações ocasionadas pela pandemia da Covid-19 forçaram negócios e empresas a investirem em novas culturais laborais, adaptando processos, métodos, estruturas e equipes.

Independente dos novos formatos estabelecidos para o trabalho, alguns dos principais desafios para os gestores está em preservar a estrutura da cultura organizacional, formar bons times de trabalho e manter o senso de trabalho em equipe, estejam eles em atuação home office, hibrida ou presencial.

Especialista em Recursos Humanos há mais de 14 anos, Eduardo de Azevêdo, de 41 anos, explica que “encontrar pessoas alinhadas aos valores e propósitos da organização – o chamado Fit Cultural, qualificação técnica, e os desafios cotidianos para oferecer um ambiente de trabalho saudável, através da manutenção de um bom clima organizacional, escuta aos colaboradores e estímulo à inovação, se destacam entre os desafios na hora de formar equipes”.

Desafiador para quem contrata, mas também para quem busca oportunidades no mercado, Eduardo, que atualmente responde como gerente geral no Freire, Gerbasi Advogados, explica que comprometimento, flexibilidade, foco nos resultados e ‘sentimento de dono(a)’ estão entre as principais competências valorizadas nos processos de seleção.

“O empreendedor deve buscar alguém que esteja alinhado aos seus valores e aspirações, pois sabemos que para empreender é preciso entrega e paixão. É preciso existir um alinhamento de expectativas entre as partes. Pelo viés do colaborador, é um mix de reconhecimento pelo trabalho, não só sob a ótica financeira, mas fazendo-o sentir parte importante no processo, o que cabe à liderança. É muito importante também que existam flexibilidades de horários, possibilidade de desenvolvimento na carreira e feedbacks formais, além daqueles oportunos”, explica.

A fim de manter uma gestão positiva e um ambiente benéfico para gestores e colaboradores, o especialista em RH explica que ouvir está entre as principais atitudes necessárias para um ambiente sadio, e destaca 5 dicas para que o(a) empresário(a)/gestor(a) possa fazer uma gestão positiva na empresa junto aos seus colaboradores:

Ter uma escuta ativa, qualificada é essencial. Ouvir o colaborador, dar vez e voz, acolher a sua demanda, ainda que o seu retorno enquanto gestor não seja o esperado pelo colaborador, ele sentirá que teve seu pleito acolhido e respeitado; Promova ações que demonstrem cuidado e preocupação com a saúde física e mental dos colaboradores; Delegue mais! Delegando mais, o gestor estará desenvolvendo e empoderando o seu time, contribuindo assim para o sentimento de pertencimento e responsabilidade; Reforce as relações positivas, através do sentimento de interdependência, mostrando que todos ali fazem parte de um time e que o sucesso de um é sucesso de todos; Desenvolva e estimule os pontos fortes de cada colaborador. Como fazer isso? Conhecendo o seu colaborador, estabelecendo um vínculo propício a conversas informais saudáveis, utilizando isso em seu favor e em favor do colaborador.