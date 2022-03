Está em busca de uma oportunidade de emprego para se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que Curitiba recebe Feirão de Empregos neste sábado (26). O evento acontece das 10h às 18h, no Basement Cultural, ao lado da Praça do Gaúcho, no centro da capital paranaense.

Além das centenas de vagas oferecidas durante o evento, quem passar pelo local poderá participar de diversas palestras de capacitação profissional e curtir as apresentações de bandas locais.

Até o momento, mais de dez empresas de recursos humanos já confirmaram participação no Feirão, que deve oferecer mais de mil vagas de trabalho para diversas funções e áreas. Haverá chances para pessoas com ou sem experiência e a expectativa é que mais de 3 mil pessoas participem da ação durante todo o dia.

O Feirão de Empregos é uma forma de olhar para o mercado e fomentar a empregabilidade. Especialmente porque, como bem observou a organização, nem todas as pessoas possuem fácil acesso aos meios digitais para se candidatar e muitos candidatos ainda recebem instruções inadequada. Além disso, com a retomada da economia após a pandemia de Covid-19, muitas áreas que estavam paradas voltaram a ser demandada de modo que existe uma certa urgência e uma necessidade de facilitar a aproximação de empresas e trabalhadores.

Daí a importância de ações como esta, que funcionam como uma ponte entre empresas e profissionais.

Como participar

A ação é realizada pelo Paraná Pós Pandemia, um projeto de construção coletiva que tem como objetivo contribuir para tornar o Paraná competitivo, desenvolvido e sustentável. O Feirão de Empregos acontecerá na R. Des. Benvindo Valente, 260, no bairro de São Francisco, em Curitiba (PR), com atendimento das 10h às 18h