Currículo: aprenda a elaborar um resumo profissional

O resumo profissional é o campo do currículo no qual a experiência é sintetizada com objetividade e em poucas palavras. Todos os dias centenas de vagas de emprego são divulgadas por meio das mais variadas plataformas e seu currículo é o primeiro contato entre você e o recrutador.

Por isso, é necessário que haja algum diferencial que chame a atenção de quem vai ler. Nesse sentido, o resumo tem um papel crucial já que muitos recrutadores recorrem a ele para analisar as qualificações de modo mais específico. Desse modo, elaborar um bom resumo profissional fará grande diferença em sua contratação. Confira abaixo como fazer isso.

Dicas para criar um resumo profissional

Um bom resumo de carreira deve apresentar um texto curto e objetivo. Portanto, seja preciso nas informações. Um texto longo pode ser negativo para seu processo de seleção. Descreva as suas experiências profissionais e também as acadêmicas, dando destaque aos feitos mais importantes, como por exemplo uma premiação recebida.

Esse é o momento de chamar a atenção do recrutador para suas habilidades, ou seja, aquilo que você faz de melhor.

Os anos de experiência devem aparecer num local visível, isso porque as empresas preferem contratar candidatos mais experientes para ocupar uma vaga. Cite as empresas nas quais você já trabalhou e informe também os setores de atuação.

Caso possua nível superior ou técnico, informe a instituição na qual se formou descrevendo a qualificação adquirida. Isso ajuda o recrutador a entender quais são suas competências e direcioná-lo para o cargo que mais se encaixa ao seu conhecimento.

Por fim, acrescente as informações adicionais, como fluência em algum idioma estrangeiro ou um curso de especificação que tenha feito, como informática. Grandes escritórios e empresas multinacionais costumam valorizar bastante essas competências.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com a ABNT; saiba mais.