O currículo do candidato é um documento que deve ser elaborado com algumas considerações fundamentais para o seu sucesso. Sendo assim, é necessário que o candidato destaque o seu documento no mercado para que possa destacar as suas competências e habilidades de forma orgânica e objetiva.

Currículo: assertividade, objetividade e organização

O currículo no mercado de trabalho atual se destaca por sua assertividade, objetividade e organização quando da elaboração do documento.

Faça uma revisão ortográfica e verifique a visualização do currículo

Por isso, é necessário que o candidato faça uma revisão ortográfica e verifique a visualização do currículo; já que um documento profissional poluído visualmente pode ser descartado sem que seja devidamente analisado.

Destaque seus pontos pessoais de maneira objetiva

É importante para o candidato que destaque seus pontos pessoais de maneira objetiva. Sendo assim, no currículo não é viável que insira a numeração de documentos ou informe dados de filiação, por exemplo.

O seu objetivo deve ser claro, direto e sucinto

O seu objetivo deve ser claro, direto e sucinto. É relevante que informe a sua pretensão quanto ao seu cargo, considerando a sua área de atuação e o seu nível hierárquico. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de logística; assistente de relacionamento com o cliente; gerente de processos etc.

A experiência profissional é um dos principais pontos do currículo

A sua experiência profissional é um dos principais pontos analisados pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, descreva o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação.

Faça pequenos apontamentos para que o seu currículo seja atrativo

No que se refere à sua atividade principal em cada uma das empresas, você deve descrevê-la de forma sucinta. Sendo assim, é relevante que faça pequenos apontamentos para que o seu currículo seja atrativo, de modo que você possa explorá-lo pessoalmente durante uma entrevista de emprego.

Formação acadêmica (cursos concluídos e cursos em andamento)

É importante que você informe quais são os seus cursos certificados e dê detalhes sobre cursos em andamento no que diz respeito ao período de estudo, a modalidade de ensino e a previsão de término.

Relevantes pontos de partida para que você possa direcionar o seu currículo

Certamente, essas dicas são adaptáveis, porém são relevantes pontos de partida para que você possa direcionar o seu currículo de modo ativo no mercado de trabalho atual, considerando diversos aspectos que impactam no processo seletivo.