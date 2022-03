Você pode direcionar o seu currículo profissional para que você alcance uma vaga de emprego que seja de seu real interesse no mercado de trabalho atual. Para isso, o seu currículo precisa ser construído de maneira direcionada, sucinta, orgânica e organizada.

Currículo: construa o seu documento de forma direcionada e organizada

A visualização do currículo é um ponto de extrema valia para o direcionamento do candidato; já que um currículo que possui uma visualização confusa, tende a ser descartado sem que seja devidamente analisado.

Destaque os dados pessoais de maneira objetiva

Destaque os dados pessoais de maneira objetiva. Sendo assim, é desnecessário que você informe números de RG, CPF, dados de filiação etc.

Insira o seu objetivo de maneira direcionada

Insira o seu objetivo de maneira direcionada. É relevante que você informe o seu cargo considerando a sua área de atuação e o seu nível hierárquico atual. Por exemplo: gerente de loja; analista de faturamento; assistente de vendas; auxiliar de compras etc.

Destaque positivamente a sua trajetória profissional

A sua trajetória profissional é um dos pontos mais relevantes para que o seu currículo se destaque organicamente. Por isso, é aconselhável que – na condição de candidato – você insira apontamentos que sejam atrativos, de modo que o seu currículo seja melhor explorado durante uma entrevista de emprego.

Além desse ponto de atenção, você deve informar o nome da empresa e o período de sua atuação, considerando que também é relevante que você informe promoções ocorridas durante a sua passagem por cada organização.

A sua formação acadêmica precisa de objetividade

A sua formação acadêmica precisa de objetividade. Sendo assim, informe cursos dos quais você possua certificados e deixe claro, caso você estude, qual é a previsão de término do seu curso e a maneira como o ensino ocorre. Ou seja, o importante é que informe se você estuda por meio de uma plataforma online ou de maneira presencial.

É aconselhável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin

Não menos importante, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, considerando que a ferramenta pode ser amplamente utilizada para o seu direcionamento profissional.

Eleve suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual de forma orgânica e assertiva

Sendo assim, direcione o seu currículo no Linkedin de maneira assertiva e alcance o seu objetivo profissional através da objetividade na construção do seu documento. Portanto, faça adaptações relevantes e eleve suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual de forma orgânica e assertiva.