A construção do seu currículo deve ser feita de maneira direcionada, por isso, é relevante que se atente a alguns pontos para que você construa o seu documento profissional de forma equilibrada com informações assertivas e objetivas.

Currículo: dicas para construir um documento assertivo e focado

A estrutura do currículo precisa ser atrativa para que o seu documento profissional não seja descartado sem que seja devidamente analisado. Por isso, quanto mais assertivo e focado for o seu documento profissional, maiores serão suas chances de receber o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse no mercado de trabalho atual.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais precisam ser sucintos. Ou seja, é desnecessário que você informe números referentes a documentos como RG e CPF, ou insira dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

A sua área de atuação deve ser especificada de maneira direta. Sendo assim, você pode colocar o seu cargo dentro da sua área atual, considerando a sua hierarquia. Por exemplo: gerente de finanças; analista de redes sociais; assistente de faturamento; auxiliar de logística etc.

Experiência acadêmica

A sua formação acadêmica também precisa ser clara e sucinta. Por isso, você deve iniciar informando cursos de pós-graduação, graduação, cursos técnicos etc. É importante que você informe também cursos em andamento.

Coloque a modalidade do seu curso, o título, a instituição e o período, deixando claro se você possui certificado ou se está estudando. Pois, caso você seja um estudante, é importante que informe a previsão de término do seu curso em andamento.

Trajetória profissional

A sua experiência profissional é uma parte muito importante na elaboração do seu currículo. Por isso, você deve respeitar a ordem cronológica inversa dos acontecimentos, priorizando as experiências mais atualizadas.

É importante que você informe o nome da empresa e o seu período de atuação na organização. De forma sucinta, descreva suas atividades principais e informe o seu cargo e função. Dessa maneira, você estará direcionando o seu currículo para que ele seja explorado pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável que você construa um currículo muito extenso.

Faça uma revisão no documento

Além disso, é importante que você tenha atenção ao formato utilizado no currículo e observe a ortografia. Por isso, é importante que você faça uma revisão dos seus dados e de suas informações de maneira simplificada. Dessa forma, você eleva sua chance de sucesso profissional e direciona a sua carreira em longo prazo.