Você pode construir um currículo com base na sua trajetória profissional de maneira assertiva e direcionada, considerando que o profissional da área de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial.

Currículo: dicas para destacar objetivamente o seu documento profissional

O destaque do currículo do candidato deve ocorrer pela objetividade na sua construção, de modo que possa direcionar o seu objetivo dentro do mercado de trabalho atual.

O impacto da inconstância do mercado no processo seletivo das empresas

A inconstância no fluxo do mercado e do comportamento de compra do cliente impacta nos processos internos das empresas. Por isso, cada vez mais, o processo seletivo ocorre de maneira objetiva; ao passo que a objetividade deve estar inserida na construção do currículo do candidato.

Os seus dados pessoais devem conter informações atualizadas

É importante que o candidato destaque o seu currículo através da objetividade nas informações, evitando excessos. Por exemplo, os seus dados pessoais devem conter informações atualizadas, ao passo que é relevante que o candidato evite números excessivos para contato telefônico.

Direcione o seu objetivo profissional

O seu objetivo requer direcionamento. Por isso, o candidato deve colocar o seu interesse dentro do mercado, considerando seu nível hierárquico e sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de estoque; analista de atendimento ao cliente; assistente de Recursos Humanos; gerente de marketing digital etc.

Faça apontamentos relevantes na sua trajetória profissional

A sua experiência profissional requer apontamentos relevantes para que você possa explorar pessoalmente durante uma entrevista de emprego todo o contexto do seu currículo.

Por isso, é importante que você informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas. No entanto, respeite a ordem cronológica inversa para que você descreva de forma sucinta as suas principais atividades.

Carreira acadêmica: informe cursos certificados e em andamento

A sua escolaridade requer objetividade quanto aos cursos dos quais você possui certificados. Além disso, caso você estude, deve deixar claro qual é a modalidade de ensino do seu curso e a previsão de término.

Atualize o seu Linkedin

Não menos importante, o candidato deve atualizar o seu perfil no Linkedin, considerando que o Linkedin é uma ferramenta ampla no processo de recrutamento e seleção de muitas empresas.

Por isso, essa é uma maneira inteligente de elevar a visibilidade do seu documento profissional através do direcionamento assertivo e da construção elaborada do seu currículo na era digital.