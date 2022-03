O currículo pode ser um diferencial ao profissional para que o candidato se destaque organicamente no mercado de trabalho atual, considerando os fatores externos econômicos que impactam no fluxo da empregabilidade.

Currículo: dicas para uma construção atrativa e organizada

No entanto, o destaque do currículo ocorre através da assertividade durante a sua construção, bem como, pela coerência e organização na visualização do documento. Sendo assim, é relevante que o candidato construa um currículo assertivo e dinâmico para que possa destacar o seu potencial profissional de maneira natural e direcionada.

Dados pessoais

Suas informações pessoais devem ser construídas de maneira objetiva. Por isso, não coloque dados excessivos como números de seus documentos ou dados de filiação, por exemplo.

Definição do objetivo

O seu objetivo deve ser claro e sucinto. Sendo assim, coloque o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando sua hierarquia atual. Por exemplo: gerente de logística; assistente de marketing digital; analista de atendimento ao cliente; auxiliar de faturamento etc.

Escolaridade (cursos concluídos e em andamento)

No que se refere a sua escolaridade você deve informar cursos concluídos e detalhar cursos em andamento. Sendo assim, informe a previsão de término do seu curso e a modalidade do ensino, ou seja, é importante informar se estuda de maneira presencial ou online.

Experiência profissional

A sua experiência profissional deve ser descrita considerando o nome das organizações pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas.

Faça apontamentos relevantes sobre suas principais atividades

Além disso, você deve fazer apontamentos relevantes sobre suas principais atividades exercidas. Lembre-se de que o seu currículo será explorado posteriormente, por isso, não é viável que você insira uma narrativa de maneira integral na construção do documento.

Resumo de currículo e suas habilidades

Caso você queira resumir o seu currículo, crie uma relação – ainda que indireta – entre a sua habilidade descrita no resumo e a descrição de sua trajetória profissional.

A organização da visualização do documento

Certamente, essa relação deve ser construída de maneira orgânica. Por isso, é importante que você avalie sua própria trajetória. Além dos pontos citados, o candidato deve verificar a organização da visualização do documento; já que uma visualização confusa pode fazer com que o currículo seja descartado sem que seja devidamente analisado.

Linkedin

Não menos importante, atualize o seu perfil no Linkedin. Visto que o Linkedin é uma ferramenta importante para o recrutamento e seleção de diversas empresas no mercado atual.