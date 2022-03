O currículo do candidato é um documento que requer direcionamento para que ele possa se direcionar de maneira assertiva, alcançando o seu objetivo profissional, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Currículo: dicas para uma elaboração organizada, sucinta e objetiva

Sendo assim, é necessário que o candidato se posicione de maneira organizada, sucinta e objetiva.

Os seus dados pessoais devem ser destacados pela objetividade

Por exemplo, os seus dados pessoais devem ser destacados pela objetividade, sem dados desnecessários. Dessa forma, não coloque números de documentos ou excessos de telefones de contato.

O seu objetivo requer um direcionamento quanto ao seu cargo e o seu nível hierárquico na sua área de atuação

Já o seu objetivo requer um direcionamento quanto ao seu cargo e o seu nível hierárquico na sua área de atuação. Por exemplo: gerente de logística; analista de call center; assistente de vendas online; auxiliar de estoque etc.

Informe cursos dos quais você possua certificados

Por conseguinte, você deve colocar no currículo as informações referentes a sua escolaridade. Entretanto, é importante que você informe cursos dos quais você possua certificados; ao passo que também é relevante que você detalhe as informações sobre cursos em andamento, informando a previsão de término e a modalidade de estudo.

Faça apontamentos sobre suas atividades principais em seus empregos anteriores

Além disso, você deve destacar também a sua trajetória profissional, informando o nome da empresa e o seu período de atuação. Entretanto, é importante que você faça apontamentos sobre suas atividades principais, considerando que o seu currículo é um documento que será melhor explorado durante uma entrevista de emprego.

O Linkedin é uma ampla ferramenta de recrutamento e seleção no mercado atual

Não menos importante, você deve atualizar no seu perfil do LinkedIn para que possa fazer envios do seu material para vagas que sejam relacionadas ao seu objetivo profissional.

Haja vista que o Linkedin é uma ampla ferramenta de recrutamento e seleção no mercado atual e pode ser uma ferramenta aliada do candidato na busca por uma recolocação profissional que atenda as expectativas de todos os envolvidos.

Faça as devidas adaptações dos pontos citados

Portanto, faça as devidas adaptações dos pontos citados e direcione a sua carreira profissional, destacando o seu profissionalismo através da dinâmica do mercado atual. Dessa forma, poderá alcançar os seus objetivos profissionais, recebendo um convite para uma entrevista de emprego que seja relevante para a sua objetividade profissional em longo prazo.