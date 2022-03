O currículo do candidato pode ser um grande diferencial para o seu sucesso profissional. Confira dicas relevantes e adaptáveis para essa elaboração!

Currículo: diferencial para o seu sucesso profissional

No entanto, essa concepção precisa considerar alguns pontos relevantes para que o candidato possa ser convidado para uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu objetivo no mercado de trabalho atual.

O destaque do currículo ocorre por conta de sua assertividade

O destaque do currículo ocorre por conta de sua assertividade durante sua elaboração. Sendo assim, é importante que o candidato faça apontamentos relevantes sobre sua trajetória e considere a ordem cronológica inversa.

Destaque seus dados pessoais pela objetividade

Destaque seus dados pessoais pela assertividade e objetividade, evitando excessos. Ou seja, não é relevante que informe números de documentos ou insira muitos telefones para contatos.

O seu objetivo deve ser direcionado

Por exemplo, o seu objetivo deve ser direcionado para a sua área de atuação, sem que você deixe de informar a sua hierarquia atual. Por exemplo: gerente de relacionamento com o cliente; analista de marketing digital; assistente de controladoria; auxiliar de faturamento etc.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve ser informada considerando os cursos dos quais você possui certificados e cursos em andamento.

Experiência profissional

Já a sua trajetória profissional é um ponto de grande relevância para a avaliação feita durante o processo seletivo. Sendo assim, fale sobre situações importantes de forma sucinta, já que são informações que serão exploradas futuramente durante uma entrevista de emprego.

Destaque os dados das empresas pelas quais você passou

Além disso, é importante que você destaque o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período de atuação em cada uma delas.

Atualize o seu perfil no Linkedin

Não menos importante, no mercado atual, as ferramentas online são de extrema relevância. Sendo assim, atualize o seu perfil no Linkedin e direcione os envios do seu currículo.

Conquiste uma vaga de emprego que ampare os seus objetivos profissionais em longo prazo

Haja vista que o Linkedin é uma ferramenta utilizada no processo seletivo de diversas empresas e pode ser um fator relevante para que você conquiste uma vaga de emprego que ampare os seus objetivos profissionais em longo prazo.

Faça adaptações dos pontos citados e direcione a sua trajetória profissional

Portanto, faça adaptações dos pontos citados e direcione a sua trajetória profissional através da assertividade e objetividade na construção do seu currículo profissional.