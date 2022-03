Cursinho gratuito da Univasf 2022 recebe inscrições até quarta-feira (10)

O Cursinho Popular Paulo Freire da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) está com o período de inscrição aberto para a formação das turmas de 2022. De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar as inscrições até a próxima quinta-feira, dia 10 de março.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico. No ato de inscrição, o estudante deve criar um texto de até 750 caracteres para responder a seguinte questão: “Por que você quer estudar no CPPF?”.

O cursinho popular da Univasf é um projeto de extensão cujo objetivo é preparar estudantes de baixa renda e de escolas públicas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Enem é a única forma de ingresso nos cursos de graduação da instituição.

A seleção dos candidatos será feita de acordo com os critérios estabelecidos no edital: notas escolares, assiduidade escolar, renda, e produção textual.

Ao todo o cursinho pré-Enem está ofertando 50 vagas para estudantes de Petrolina (PE) e Juazeiro (NA). As oportunidades estão divididas entre estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio e egressos de escolas da rede pública, sendo 25 vagas para cada grupo.

De acordo com o edital, podem participar apenas os estudantes que possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capta.

Resultado

A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 11 de março, próxima sexta-feira. Os selecionados receberão por e-mail um formulário para a matrícula.

De acordo com o cronograma, o início das aulas será no dia 12 de março, com uma aula inaugural. O estudante que não comparecer sem apresentar justificativa pode perder a vaga no cursinho.

