Cursinho pré-Enem gratuito da UFCA está com inscrições abertas para turmas de 2022

O Programa Edifique Ações, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), está com o período de inscrição aberto para a formação de novas turmas do cursinho pré-Enem. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Os interessados podem realizar as inscrições por meio do preenchimento de formulário eletrônico. O prazo final para o cadastro é 7 de abril.

O cursinho Edificar tem como objetivo preparar estudantes da rede pública de ensino, concludentes e/ou egressos do ensino médio da região do Cariri (CE) para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A oferta para a turma de 2022 é de 50 vagas.

Seleção do Cursinho Edificar 2022

A seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas no dia 9 de abril, no período das 9h às 12h. A aplicação de provas será na EEMTI Presidente Geisel Polivante, em Juazeiro do Norte (CE).

Conforme o edital, a avaliação contará com uma prova composta por 40 questões objetivas sobre as áreas de conhecimento presentes no Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Resultados e matrículas

A divulgação do gabarito está prevista para o dia 10 de abril. Ainda de acordo com o edital, os candidatos que acertarem menos de 21 questões serão desclassificados da seleção.

O resultado final do processo seletivo deve ser publicado em 17 de abril por meio dos endereços de e-mail cadastrados pelos candidatos no ato de inscrição e na página do Programa Edifique Ações. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 18 e 19 de abril.

Conforme o edital, há a previsão de chamadas da lista de espera para os dias 20 e 21 de abril. As aulas do cursinho terão início no dia 25 seguinte.

