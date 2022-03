Cursinho pré-Enem gratuito da Unifesp Guarulhos recebe inscrições até 16 de março

O cursinho pré-Enem gratuito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campos Guarulhos, recebe inscrições para a formação das turmas de 2022 até a próxima quarta-feira, dia 16 de março. Os interessados devem realizar o cadastro por meio do site do cursinho.

O Cursinho Popular Pimentas Unifesp tem como objetivo preparar estudantes oriundos de escolas públicas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que possibilitam o ingresso de novos estudantes na instituição.

Para a inscrição, o preenchimento do formulário on-line deve ser feito até a quarta-feira (16). Posteriormente, os candidatos devem confirmar a inscrição por meio do envio dos documentos até o dia 17 de março através do número (11) 94598-4776. De acordo com o cursinho, o horário de atendimento é das 10h às 16h.

O cursinho pré-Enem Unifesp está oferecendo 160 vagas para a formação das turmas deste ano. De acordo com edital, as aulas do cursinho contemplarão as disciplinas que serão abordadas no Enem 2022.

Aulas

O início das aulas está previsto para o dia 19 de março. Ainda conforme o edital, a duração do curso é de seis meses. Inicialmente, os alunos do cursinho da Unifesp terão aulas on-line, por meio do Google Meet.

A partir do dia 9 de abril, as aulas serão ministradas presencialmente, no campus Guarulhos. O horário das aulas será das 9h às 16h.

De acordo com a organização do curso, para as aulas presenciais, os estudantes deverão cumprir todo o protocolo de segurança contra a covid-19 estabelecido pela Unifesp. Desse modo, o uso de máscara de proteção respiratória, por exemplo, será obrigatório.

