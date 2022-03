Curso de culinária Low Carb online tem inscrições abertas

Durante a oficina, que começa no dia 21 de março, serão ensinadas receitas exclusivas de doces, salgados e outros pratos. As inscrições vão até terça-feira (15), por meio do endereço eletrônico fernandamacuco.blog.br.

A paulista Fernanda Macuco mora em Salvador e estuda a alimentação low carb há dez anos. Ela compartilha receitas saudáveis nas redes sociais e, com mais de 1 milhão de visualizações no canal do Youtube, milhares de pessoas já se beneficiaram com as receitas que ela ensina e que dão a liberdade de comer bem e saudável.