Curso Pré-Vestibular Social sediado na UFBA tem vagas abertas; veja como se inscrever

Foto: divulgação

O Pré-vestibular Social está com vagas abertas para o turno matutino e noturno, com inscrições até o dia 02 de março, o projeto tem custo único de R$ 12,50 para a taxa de inscrição. O projeto é voltado aos alunos de escola pública devem acessar este link para participarem do processo seletivo.

Serão disponibilizadas 35 vagas por turno (matutino e noturno) e 30 vagas para lista de espera (15 por turno), para as aulas que acontecerão no PAFVI na UFBA obedecendo todos os protocolos de saúde contra a COVID-19

O resultado do processo será divulgado no dia 12 de março nas redes sociais do projeto. É válido lembrar que caso seja constatado fraude ou o aluno tenha declarado uma condição socioeconômica incompatível com aquela apresentada na entrevista, o desligamento do projeto acontecerá imediatamente.

