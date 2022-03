Cuscuz tá pronto! Aprenda a fazer a fazer clássico marroquino com legumes à jato

Sem tempo para cozinhar algo elaborado? A receita de cuscuz marroquino com legumes é tão prática que é feita em uma única panela. Vale por uma refeição completa e fica pronto em poucos minutos.

O prato é do site Panelinha e serve até quatro porções. Confira e bom apetite!

1. Descasque a cenoura e passe pela parte grossa do ralador. Descasque a cebola e os dentes de alho. Corte a cebola em cubos de 1 cm e pique fino o alho. Numa chaleira, leve um pouco mais de 2 xícaras (chá) de água ao fogo alto para ferver.

2. Leve uma frigideira grande (ou panela) ao fogo médio para aquecer. Regue com 3 colheres (sopa) de azeite, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Junte a cenoura, tempere com uma pitada de sal e refogue por mais 2 minutos. Acrescente a abóbora picada e refogue por 2 minutos até começar a mudar de cor – não refogue a abóbora por muito tempo para evitar que desmanche.