Cushman abre mais de 30 vagas de emprego; confira

A Cushman, líder no segmento imobiliário, abre mais de 30 vagas de emprego. As funções abrangem diferentes áreas dentro da companhia, exigindo experiência no cargo e requisitos que alteram conforme a vaga pretendida. Confira mais informações sobre os cargos e regiões disponíveis!

Cushman está contratando profissionais em todo o país

A Cushman, empresa referência em serviços do setor imobiliário, está entre as melhores do segmento, presente no Brasil e em setenta países. Em busca de novos talentos, a companhia está disponibilizando oportunidades para candidatos que possuem todos os requisitos necessários para o cargo pretendido.

Confira as funções e localidades oferecidas para inscrição:

Mecânico de Ar (São Paulo);

Analista Administrativo de Operação (São Paulo);

Analista de Construção Pleno (Rio de Janeiro);

Analista de Compras (São Paulo);

Analista de Treinamentos e Desenvolvimento – PCD (São Paulo);

Analista de Construção Júnior (Minas Gerais);

Auxiliar de Refrigeração (São Paulo);

Assistente Técnico Especialista em Operações (Campinas);

Técnico em Segurança do Trabalho (São Paulo);

Analista de Desenvolvimento de Negócios (São Paulo);

Supervisor de Operações (Rio de Janeiro);

Dirigente de Operações – Qualidade (São Paulo);

Analista Imobiliário (São Paulo);

Estagiário em Pesquisa de Mercado (São Paulo);

Assistente Administrativo – destinadas para candidatos portadores de deficiência;

Analistas de Facilities (São Paulo).

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções da companhia Cushman, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

