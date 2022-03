Daiane dos Santos fala da experiência no ‘The Masked Singer’

Na tarde do último domingo (13), a Ursa foi a sétima desmascarada da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil. A ex-ginasta Daiane dos Santos deu vida a personagem que encantou os jurados e o público por sua fofura.

Eu fiquei bem surpresa com o convite, nunca foi uma situação que eu achei que fosse acontecer: cantar na televisão (risos). Mas acho que o personagem ajudou muito essa timidez a sair e eu conseguir participar. Foi muito legal, uma experiência incrível. É uma equipe muito boa e foi um aprendizado muito grande. Eu também descobri um pouco o lado meigo junto com a Ursa ali.

Foi superlegal! A primeira vez que eu olhei para a Ursa pensei direto nas crianças, sabe? Com essa fofura, meio atrapalhada e meio sonhadora. Foi muito gostoso dar vida a essa personagem. E eu fiquei muito feliz que as pessoas gostaram da fantasia e do que eu fazia com ela. Quando os jurados falavam, eu até contia a minha felicidade de vê-los ali sentindo a fofura dela. E tem a conexão com o Monstro, né? Foi uma responsabilidade porque o Monstro era muito querido, foi muito bom ver o Nicolas falar que eu era uma prima do Monstro.