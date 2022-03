Daniel Lenhardt, do BBB 20, assume namoro com modelo; saiba quem é o sortudo

Sem dar detalhes sobre o romance, o ex-affair de Marcela McGowan respondeu a um fã sobre sua vida amorosa. “Coração batendo mais forte do que o normal”, acompanhado de uma foto com um “moreno misterioso”.

Nas redes, os dois trocam elogios em fotos e já posaram juntos em clima de romance. Após os boatos ganharem força, o ex-BBB não se segurou e comentou em uma das fotos do amado. “Agora posso comentar: lindo e gostoso”.

Foto: Reprodução / Instagram

Dentro do Big Brother Brasil, Daniel se envolveu com Marcela, que atualmente namora com a sertaneja Luiza, que fez dupla com Maurílio. O modelo confirmou aos fãs que mantem contato com todos os colegas da edição.