Daniela Mercury lança clipe ‘As Rendas do Mar’ nesta quarta-feira (2)

Foto: Mateus Ross/Reprodução Instagram

A cantora Daniela Mercury lança o clipe “As Rendas do Mar”, nesta Quarta-Feira de Cinzas (2), às 11h, no YouTube. A canção, que chegou às plataformas no dia 3 de dezembro, celebra a força das mulheres e capacidade de renascer das cinzas, além de trazer fortes referências à rainha do mar, Iemanjá.

A artista anunciou o lançamento nas redes sociais no sábado (26). No mesmo dia, um trecho do clipe foi exibido no “Altas horas”, na TV Globo.

A divulgação do clipe publicada no Instagram deu o que falar entre os internautas, que não pouparam comentários à cantora. “Você é demais”, disse um. “Belo e simbólico”, disse outro. “Rainha, tudo que faz é lindo”, comentou um terceiro.

