Data marcada: Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras em abril

Foto: Geovane Peixoto / Divulgação



A posse do cantor e compositor Gilberto Gil já tem data marcada. De acordo com informações da Academia Brasileira de Letras (ABL) o artista ocupará a cadeira de número 20 no próximo dia 8 de abril. A cerimônia acontece às 21h, no Salão Nobre da ABL, no Petit Trianon, na Av. Presidente Wilson, no Rio de Janeiro.

Gil vai ocupar a cadeira que tem como patrono o médico e jornalista Joaquim Manuel de Macedo e era ocupada pelo jornalista Murilo Melo Filho, que faleceu em 2020. O cantor venceu a disputa com 21 votos e é o segundo negro na composição atual dos imortais da ABL.

Toda a cerimônia de posse será transmitida pelo site da ABL e pelo canal do YouTube. No dia 25 de março, a atriz Fernanda Fernanda Montenegro toma posse da cadeira 17 da Academia. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto.

A artista está sucedendo o Acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco. Eleita com 32 votos para integrar o grupo de imortais no dia 4 de novembro de 2021, Fernanda estreita os laços da Academia com as artes cênicas. Autora do livro “Prólogo, Ato e Epílogo”, sua autobiografia, a atriz de 92 anos é reconhecida como intelectual engajada e um dos grandes ícones da cultura brasileira.

