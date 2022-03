Datafolha: Lula tem 43% no 1º turno e Bolsonaro, 26%

O levantamento aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 43%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 26%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A soma dos votos brancos e de eleitores que não souberam ou quiseram é de 8%.

Mais atrás aparecem os candidatos Sergio Moro (Podemos), com 8% e Ciro Gomes (PDT), com 6%. João Doria (PSDB) aparece com apenas 2%. Essa é a segunda pesquisa divulgada pela Datafolha. A última foi divulgada em dezembro do ano passado.