Davi corre risco de ser desmascarado e se desespera em ‘Além da Ilusão’

Foto: Reprodução / TV Globo

Davi (Rafael Vitti) vai se desesperar em ‘Além da Ilusão’, novela das 18h da TV Globo, após correr sério risco de ser desmascarado.

A angústia de Davi começará quando Violeta (Malu Galli) receber uma ligação da polícia avisando que o assassino de Elisa (Larissa Manoela) fugiu da prisão.

Ela ficará surpresa e transtornada com a informação. Depois, descobrirá que há um cartaz de “procurado” com a foto do rapaz na estação de trem. A mãe de Elisa decidir ir com Isadora (Larissa Manoela) no local para ver o rosto do assassino. Ao ouvir essa conversa, Davi ficará desesperado.

