De biquíni, Scheila Carvalho ostenta corpão e web elogia: ‘Sereia’

Scheila Carvalho apareceu em seu perfil do Instagram na tarde desta quarta-feira (2) para compartilhar com seus seguidores como foi o seu carnaval. Em uma publicação, a dançarina apareceu de biquíni verde neon e colocou o corpão para jogo.

“E o meu carnaval foi assim! Diferenciado! Confesso que senti muito falta de pular dançar, de estar perto de vcs recebendo aquele carinho e trocando aquela energia sul real! Mas Deus sabe de todas as coisas! Fiquei aqui no meu cantinho, meditando e me exercitando!”, escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação não faltaram elogios para a musa. “Minha pequena sereia”, escreveu uma seguidora. “Uma deusa gente”, pontuou outra conta. “Mulher linda”, comentou mais um usuário.

Veja a foto:

