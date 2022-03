De fio-dental, Viih Tube dança no banheiro e mostra marquinha; veja fotos

Viih Tube se empolgo nas redes sociais na última quinta-feira (3). A ex-BBB apareceu no banheiro de biquíni fio-dental e rebolou para os seguidores antes de entrar no banho.

A influenciadora ainda deixou à mostra a marquinha de sol enquanto dançava ao som de “Essa eu Fiz Pro Nosso Amor”, do cantor Jão. “Esperando a hidratação no cabelo agir só na playlist do Jão, que acaba com o meu coraçãozinho mole”, brincou.

Veja as fotos:

Foto: Reprodução/Instagram

