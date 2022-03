De novo? Arthur e Lais batem boca em jogo da discórdia

Como já é de costume em todo jogo da discórdia, Arthur Aguiar e Lais bateram boca na noite desta segunda-feira (14). A médica chamou o músico de manipulador, e o acusou de tentar se comparar com Juliette campeã do BBB 22.

“Eu acho engraçado que no ao vivo você adora dar um show. Fora do ao vivo, você quer conversar, abaixa a bolinha e quer falar sobre outras coisas. Você se transforma no ao vivo. Acabou o show viu Lais”, disparou Arthur Aguiar.

A goiana se irritou com o carioca e levantou a voz. “Tu convive comigo? Você convive comigo parar saber se eu me transformo? Não vê ou se faz de cego”, argumentou.

Arthur então decidiu colocar um ponto final na discussão. “Falou um monte de coisa. Falou, falou e não disse nada. Continuou manipulando e colocou palavras na minha boca. Você mais uma vez, no jogo da discórdia, tá falando sobre algo que você não sabe”, encerrou.

Assista abaixo:

O Arthur engolindo a Laís aqui, ela chega gaguejou ????️ #BBB22 pic.twitter.com/toX6MvItys — Nazaré Amarga #BBB22 (@NazareAmarga) March 15, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias